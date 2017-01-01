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«Мумию с седой бородой нашли в подвале дома в центре Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 18.04 11:26 [ + -2 – ]

Если бы он был с рыжей бородой, ожидаем шквал комментариев. В данном случае, все пройдут мимо.