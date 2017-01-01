Грабитель в парике и с сумкой петард ограбил магазин в Светогорске

Пока пиротехника взрывалась, преступник выгреб выручку из кассы и сбежал.

Пока пиротехника взрывалась, преступник выгреб выручку из кассы и сбежал.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 18 апреля около 04:50 неизвестный преступник вошел в магазин «Марс» на Красноармейской улице. Злоумышленник бросил на прилавок сумку с петардами, которые начали взрываться.



Воспользовавшись суматохой, преступник перепрыгнул через прилавок, схватил деньги из кассы и выбежал на улицу. В кассе было около 18 000 рублей.



По словам продавщицы, неизвестный был одет в женский светлый плащ длиной до колен, на голове парик, на лицо надвинут капюшон. Рост грабителя – около 180 см, одет в джинсы, на ногах темные кроссовки.



Напомним,





Грабитель в парике и женском плаще ограбил магазин в городе Светогорске Ленобласти с «фейерверком».Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 18 апреля около 04:50 неизвестный преступник вошел в магазин «Марс» на Красноармейской улице. Злоумышленник бросил на прилавок сумку с петардами, которые начали взрываться.Воспользовавшись суматохой, преступник перепрыгнул через прилавок, схватил деньги из кассы и выбежал на улицу. В кассе было около 18 000 рублей.По словам продавщицы, неизвестный был одет в женский светлый плащ длиной до колен, на голове парик, на лицо надвинут капюшон. Рост грабителя – около 180 см, одет в джинсы, на ногах темные кроссовки.Напомним, на прошлой неделе в Приморском районе Петербурга неизвестный злоумышленник в магазине-скупке напал на женщину-продавца, ударил ее по лицу и отобрал планшетный компьютер.









Обсуждение темы: «Грабитель в парике и с сумкой петард ограбил магазин в Светогорске» ДeдЗахаp 18.04 13:17 [ + 3 – ]

К бабке не ходи! Очередная аульная макака-гей! Приехала по путино-едрисей путёвке, "поднимать экономику!"

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