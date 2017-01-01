Срочник из Мурома по Интернету совращал 15-летнюю школьницу из Ленобласти

Солдат вел с девочкой интимные беседы и присылал ей фото своих гениталий.

Обсуждение темы:

«Срочник из Мурома по Интернету совращал 15-летнюю школьницу из Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 18.04 10:32 [ + -1 – ]

Вот это строгость! Не поленились отправить оперативную группу. Смущает конечно, что отправили под наблюдение командования части, а не психиатра. В части наверное половина таких озабоченных.

Фрекен Бок 18.04 13:29 [ + -1 – ]

Прищемить фаберже , и под трибунал.

Инь Порось 18.04 17:54 [ + 0 – ]

... Ходит там пусть в неглиже,

Миру свой явив анал!

Инь Порось 18.04 18:06 [ + 0 – ]

... Зато у отличницы и активистки Оленьки Истонии

(имя и фамилия изменены - прим. Иня Порося)

Берут теперь уроки каратистки

И "пять" стоит по анатомии!



И в Академию Художеств Оля скоренько поступит ...

И будет рисовать скульптуры Аполлонов из Италии ...

Кого он напугал, салага,

Ежа, что ль, голым задом???

Прислав свои ей сморщенные гениталии???