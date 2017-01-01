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Водитель "Соляриса" смял припаркованные авто на канале Грибоедова и пытался сбежать (фото)

09:35, 18 апреля
Тэги: дтп, авто, канал грибоедова, центр, алкоголь, задержания
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Тэги: дтп, авто, канал грибоедова, центр, алкоголь, задержания
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С Киргизии выгнали!! а в Спб паспорт получил..получается наша страна хуже аула, сраная власть любой гниде документ выдаст.
 в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Умеет едрисня всячески обирать на коммунальных услугах, наводить кризис, коррупцию, безработицу, придумывать разнообразные налоги с граждан своих! Как дело дошло, чтобы с терактами бороться. Тут они полный нуль, убогие и скудоумные!
Ещё раз скажу: "Не з... в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Проверить надо бы тех, кто выдавал,, на предмет причастности в «Предполагаемому организатору теракта в метро Петербурга выдали паспорт РФ в 2013 году, не обнаружив за ним "ничего такого"»
Уж очень это задержание похоже на низко бюджетное кино... в «Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга»
Вначале путинская едрисня напустит всяких аульных ишаков. Потом бегают и ловят экстремистов и игиловцев! Почему бы сразу не пускать к нам весь этот сброд? Давно об этом народ говорил! Да до скудоумных всё не доходит! в «Предполагаемого экстремиста из Узбекистана поймали на Обводном канале»
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