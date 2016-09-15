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«В Петербурге из-за снегопадов пришлось перенести городской субботник»

Как деньги с жильцов за коммуналку брать, так по капиталлистически обирают! Как субботники устраивать - сразу Ленина вспомнили и рады на халяву, чтобы люди работали!