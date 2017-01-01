Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга

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Обсуждение темы:

«Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга»

Vladlen 17.04 23:10 [ + 3 – ]

опять россиянин))))коренной.И тем не менее им упорно дают гражданство,а значить государство это делает намеренно.