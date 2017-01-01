Петербуржца, расчленившего соседей по коммуналке и спустившего их останки в канализацию, отдадут под суд

В Северной столице завершили расследование скандального дела.

В Северной столице завершили расследование скандального дела.



Как сообщила 17 апреля пресс-служба Следственного комитета России , мужчину обвинили в незаконном изготовлении и обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух человек. Следствие установило, что в период с 4 июня по 19 июля мужчина смастерил из сигнального револьвера самодельный шестизарядный револьвер, который снабдил глушителем.



Учебной мишенью для контрольного отстрела стала книга, после чего, как полагает следствие, обвиняемый выпустил обойму в спящих соседей по коммунальной квартире — 47-летнего мужчину и его 35-летнюю супругу.



Расстрелу предшествовала бытовая ссора. В финале расправы, как следует из материалов дела, трупы убитых по кускам были спущены в канализацию.





Уголовное дело передано в суд.





В Петербурге направлено в суд дело предполагаемого расчленителя. К его квартире привели фрагменты человеческих тел, обнаруженные водопроводчиком в засоренной канализации.Как сообщила 17 апреля пресс-служба, мужчину обвинили в незаконном изготовлении и обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух человек. Следствие установило, что в период с 4 июня по 19 июля мужчина смастерил из сигнального револьвера самодельный шестизарядный револьвер, который снабдил глушителем.Учебной мишенью для контрольного отстрела стала книга, после чего, как полагает следствие, обвиняемый выпустил обойму в спящих соседей по коммунальной квартире — 47-летнего мужчину и его 35-летнюю супругу.Расстрелу предшествовала бытовая ссора. В финале расправы, как следует из материалов дела, трупы убитых по кускам были спущены в канализацию. 21 июля 2016 года жильцы дома 7 по проспекту Культуры вызвали сантехника, чтобы прочистить засорившиеся трубы. Он-то и обнаружил фрагменты тел супругов. Эти улики помогли на следующий день задержать обвиняемого.Уголовное дело передано в суд.







Обсуждение темы: «Петербуржца, расчленившего соседей по коммуналке и спустившего их останки в канализацию, отдадут под суд» НЕСТОР 17.04 16:33 [ + 1 – ]

В нормальной стране этого упыря давно повесили. Milord 17.04 16:36 [ + 5 – ]

Однако же,как его квартирный вопрос испортил! МИФОДИЙ 17.04 16:36 [ + 5 – ]

я думал это дятел тоскливый

Всего комментариев - 3