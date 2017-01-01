«Студент, пострадавший при взрыве у библиотеки на Васильевском острове, вышел из комы»

Семнадцатилетнего жителя Всеволожска, получившего серьезные травмы при взрыве на Васильевском острове у библиотеки имени Чернышевского в Петербурге, вывели из медикаментозной комы. Как пишет "Фонтанка.ру", медики дают оптимистические прогнозы относительно пострадавшего первокурсника Технологического университета.Напомним, взрыв безоболочного устройства мощностью 20 граммов в тротиловом эквиваленте прогремел около семи вечера 13 апреля на крыльце библиотеки имени Чернышевского на проспекте КИМа, 4. Семнадцатилетний студент химического факультета получил ранения рук и глаз и был госпитализирован в ДГБ №2. Там после пятичасовой операции его ввели в медикаментозную кому.Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого установил, что несовершеннолетний, увлекаясь химией, изготовил самодельное взрывное устройство. Однако причину случившегося следователи пока не установили: есть две версии — самоподрыв и неосторожное обращение с взрывчатыми веществами.