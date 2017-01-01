За несколько часов в Петербурге и области сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей

Все они госпитализированы в стационары в тяжелом состоянии.

Все они госпитализированы в стационары в тяжелом состоянии.



Как сообщает «Водитель Петербурга», 16 апреля в 22.00 на набережной Фонтанки, 132, был сбит 30-летний житель Амурской области. Его отвезли на скорой в травматологическую реанимацию Мариинской больницы с открытым переломом верхней трети левой голени, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, с травматическим шоком первой степени – в тяжёлом состоянии.



Ещё один пешеход, неизвестный мужчина лет 30 – 35 на вид, попал в реанимацию Военно-медицинской академии после ДТП, случившегося на 9-й линии в 23:30. У него открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка, ушиб грудной клетки, шок второй и третей степени; состояние тяжёлое.



Около 22:55 на 17-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье (Всеволожский район Ленобласти) неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода сбил человека и скрылся. Пешеход – мужчина лет 70 на вид, личность его выясняется. Он находится в центральной районной больнице Всеволожска в тяжёлом состоянии.



Кроме того, ночью в Волховскую межрайонную больницу также в тяжёлом состоянии попал 62-летний житель Сясьстроя. Ушиб грудной клетки, перелом левого бедра, открытый перелом правой голени и ссадины кистей он получил в результате ДТП на трассе «Кола».



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне вечером несколько мужчин серьёзно пострадали в ДТП, произошедших в Петербурге и его окрестностях. Все потерпевшие - пешеходы.Как сообщает «Водитель Петербурга», 16 апреля в 22.00 на набережной Фонтанки, 132, был сбит 30-летний житель Амурской области. Его отвезли на скорой в травматологическую реанимацию Мариинской больницы с открытым переломом верхней трети левой голени, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, с травматическим шоком первой степени – в тяжёлом состоянии.Ещё один пешеход, неизвестный мужчина лет 30 – 35 на вид, попал в реанимацию Военно-медицинской академии после ДТП, случившегося на 9-й линии в 23:30. У него открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка, ушиб грудной клетки, шок второй и третей степени; состояние тяжёлое.Около 22:55 на 17-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье (Всеволожский район Ленобласти) неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода сбил человека и скрылся. Пешеход – мужчина лет 70 на вид, личность его выясняется. Он находится в центральной районной больнице Всеволожска в тяжёлом состоянии.Кроме того, ночью в Волховскую межрайонную больницу также в тяжёлом состоянии попал 62-летний житель Сясьстроя. Ушиб грудной клетки, перелом левого бедра, открытый перелом правой голени и ссадины кистей он получил в результате ДТП на трассе «Кола».Напомним, ранее мы писали о том, что в Горелово школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса "Жигулей".





