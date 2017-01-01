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«Разнорабочий из Вологодской области погиб на стройке в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 14:57 [ + 3 – ]

Пренебрежительное отношение не только к мигрантам, но даже своих похоронить не могут.