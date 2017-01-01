Пьяный мужчина пролетел один этаж в доме в Рабфаковском переулке и оказался в реанимации
13:28, 17 апреля
Тэги: травмы, алкоголь, невский район
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Общество
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«Пьяный мужчина пролетел один этаж в доме в Рабфаковском переулке и оказался в реанимации»
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