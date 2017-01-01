Под Гатчиной во время пьяной ссоры мужчина зарезал свою 40-летнюю сожительницу

Женщина скончалась от обширной кровопотери.

Женщина скончалась от обширной кровопотери.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 14 апреля в одной из квартир дома в деревне Ивановка в ходе ссоры во время распития спиртных напитков 58-летний мужчина нанес 40-летней потерпевшей удар ножом, причинив телесные повреждения в виде двух веретенообразных ран в правой ягодичной области, сопровождавшихся массивной кровопотерей.



От полученных травм женщина скончалась. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшую пятницу в Гатчинском районе Ленинградской области во время пьяной ссоры мужчина набросился с ножом на свою сожительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 14 апреля в одной из квартир дома в деревне Ивановка в ходе ссоры во время распития спиртных напитков 58-летний мужчина нанес 40-летней потерпевшей удар ножом, причинив телесные повреждения в виде двух веретенообразных ран в правой ягодичной области, сопровождавшихся массивной кровопотерей.От полученных травм женщина скончалась. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в квартире на проспекте Космонавтов в Петербурге разъяренный мужчина зарезал своего знакомого.







Обсуждение темы: «Под Гатчиной во время пьяной ссоры мужчина зарезал свою 40-летнюю сожительницу» МИФОДИЙ 17.04 18:06 [ + 1 – ]

УЖАС какой ножи прятать надо

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