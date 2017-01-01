Женщина, споткнувшись о собаку, ударилась глазом о край тумбочки и, не обратившись к врачам, умерла на следующий день

Трагедия произошла во Всеволожском районе области.

Трагедия произошла во Всеволожском районе области.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 14 апреля женщина, находясь в гостях у родственников в Петербурге, споткнулась о собаку и упала, ударившись левым глазом о край тумбочки. На следующий день она вместе с мужем поехала на дачу в деревню Хиттолово.



Утром 16 апреля в присутствии мужа во дворе участка ей стало плохо. До приезда «скорой помощи» 36-летняя женщина скончалась. На теле погибшей был обнаружен кровоподтек под левым глазом.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти 36-летней женщины, которой внезапно стало плохо на следующий день после получения травмы.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 14 апреля женщина, находясь в гостях у родственников в Петербурге, споткнулась о собаку и упала, ударившись левым глазом о край тумбочки. На следующий день она вместе с мужем поехала на дачу в деревню Хиттолово.Утром 16 апреля в присутствии мужа во дворе участка ей стало плохо. До приезда «скорой помощи» 36-летняя женщина скончалась. На теле погибшей был обнаружен кровоподтек под левым глазом."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что восьмиклассник умер, придя в гости в коммуналку на Петроградской стороне.







Обсуждение темы: «Женщина, споткнувшись о собаку, ударилась глазом о край тумбочки и, не обратившись к врачам, умерла на следующий день» утро&лето 17.04 21:07 [ + 3 – ]

Без сомнения родственники мужа,и даже собака подтвердит что всё так и было. МИФОДИЙ 17.04 21:08 [ + 0 – ]

ося

Всего комментариев - 2