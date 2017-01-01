Сегодня
18 апреля, вторник
Обновлено  
Погода
-1°, влажность 78%
Завтра +1°, переменная облачность
Валюта
$ 56.25
€ 59.84
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Арсенал со старинным револьвером и порохом нашла петербурженка в унаследованной квартире

13:07, 17 апреля
Тэги: оружие, боеприпасы, московский район
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: оружие, боеприпасы, московский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга
  • В Ленобласти нашли 76-летнего мужчину с простреленной шеей
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Женщина, споткнувшись о собаку, ударилась глазом о край тумбочки и, не обратившись к врачам, умерла на следующий день
  • В Мурино 19-летний парень предложил знакомому совершить самоубийство, но, получив отказ, набросился на него
  • В Сланцах 14-летняя девочка на глазах у младшей сестры выпала из окна 6-го этажа
  • Спасая сына от "уголовной ответственности", 90-летняя старушка отдала мошеннику 125 тысяч рублей
  • Под Гатчиной во время пьяной ссоры мужчина зарезал свою 40-летнюю сожительницу
  • В заснеженном Петергофе посреди "апрельской зимы" забили фонтаны (фото, видео)
  • Приставы арестовали счета застройщика ЖК "Лондон Парк"
  • Синоптики: До конца недели в Петербурге сохранится снежная погода
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Арсенал со старинным револьвером и порохом нашла петербурженка в унаследованной квартире»
Новые в начале | Новые в конце
Инь Порось 17.04 22:52 [ + 0 ]

О, "многомудрая" Бабушка! "Добрые" азиаты к Тебе уже спешат со всех ног!!!
... Святая простота ... Ещё одна кандидатка в раздел "Происшествия" ... Скучно, девочки ...

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
17 апреля
Даже стрельба по колесам не помогла полиции задержать водителя, пытавшего сбить инспектора ДПС
14 апреля
Посетитель кафе у парка Победы не согласился со счетом и устроил разборки с пистолетом
13 апреля
88-летняя петербурженка сдала полиции револьвер и ружье
11 апреля
В метро Петербурга с момента появления металлодетекторов у пассажиров нашли тысячи пистолетов и патронов
7 апреля
Арсенал оружия нашли в квартире на Морской набережной
24 марта
Мину времен войны нашли у Шалаша Ленина под Петербургом
23 марта
Пьяного мужчину расстреляли из травматики на севере Петербурга
добавить свое
Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

Еще 3129 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
20:59, 17 апреля Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга (2/+2)
16:11, 17 апреля Синоптики: До конца недели в Петербурге сохранится снежная погода (1/+1)
13:52, 17 апреля Дело подозреваемого во взяточничестве экс-депутата Нотяга ушло в суд (0/+0)
12:43, 17 апреля Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось (1/+1)
11:04, 17 апреля 21 апреля в ЗакСе начнется рассмотрение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору (7/+7)
10:47, 17 апреля СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев (7/+7)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Скольких порезали эти выродки не сосчитать...Как то не жалко мне этих терпил... в «В Купчино в пасхальную ночь неизвестные порезали двух кавказцев»
Совсем ёб..улся что ли? От твоих "туристов" ни вздохнуть, ни пернуть... в «СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев»
СПАСИБО тем, кто наказал аульных мака! Нечего приезжать к нам, за мёдом! Потому, как есть и злые пчёлы в Культурной Столице! Не приезжайте - целей будете! в «В Купчино в пасхальную ночь неизвестные порезали двух кавказцев»
Жоркины гости и без виз сильно загостились в «СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев»
Салям Алейкум, смотрит в рот путину и как шут гороховй сплясывает. Всё одно, сколько не принесут прибыли туристы - у кризисных всё прахом пойдёт. Потому как скудоумные. Не дал Господь ума едрисне! Это диагноз! Ума нет, а уходить от Народной Кормушки не х... в «СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев»
Рейтинг.beta комментаторов
1
93 Неzнайка. 
2
80 ДeдЗахаp 
3
35 монк-аль-ахри 
4
33 Муж Лариски57,АКSМ-Зои 
5
27 МИФОДИЙ 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-47 Тоскливый Дятел Терпило 
2
0 Волк Лисыч 
3
1 dexter 
4
1 Саша2 
5
2 2405 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Апрельский снегопад в Петербурге спровоцировал сотни ДТП и заставил дорожников сменить весеннюю технику на зимнюю (фото)
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
Курсанта Военно-космической академии в Петербурге арестовали по подозрению в содействие терроризму
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
ВЦИОМ: 98% россиян знают о произошедшем в Петербурге теракте
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Школьницу из Барнаула, пострадавшую при теракте в петербургском метро, выписывают из больницы
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали из-за отключения эскалаторов
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам снег и посоветовал "терпеть" (фото)
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Единороссы отказались поддержать инициативу коллег по фракции о наделении полицейских правом стрелять по толпе
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
Еще один пострадавший при взрыве в метро скончался в больнице
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
"Оранжевую" линию метро Петербурга оснастили сетью WI-FI
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В России за 2016 год предотвратили 16 терактов в девяти городах, в том числе в Петербурге
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
В Петербурге задержан водитель, проучивший ребенка кулаком и самокатом на Ланском шоссе
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Тела всех погибших при теракте в петербургском метро переданы родственникам
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото)
СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель
СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
^ Наверх