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«Арсенал со старинным револьвером и порохом нашла петербурженка в унаследованной квартире»

Инь Порось 17.04 22:52 [ + 0 – ]

О, "многомудрая" Бабушка! "Добрые" азиаты к Тебе уже спешат со всех ног!!!

... Святая простота ... Ещё одна кандидатка в раздел "Происшествия" ... Скучно, девочки ...