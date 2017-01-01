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«В Мурино 19-летний парень предложил знакомому совершить самоубийство, но, получив отказ, набросился на него»

Ну и где здесь убийство???Чистая самозащита..ну а то что тот,с ножевой раной в окно сиганул,то это проблема того,кто помер.