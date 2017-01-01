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« Директор магазина отделался в Петербурге условным сроком за "липовые" кредиты на клиентов»

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:01 [ + 1 – ]

Лучше повесили бы на него все липовые кредиты и передали в лапы коллекторов.