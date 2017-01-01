Обсуждение темы:

«Состояние одного из пострадавших при теракте в петербургском метро ухудшилось»

А в это время растратчики народных денег из соседнего региона:

"Ленобласть отдаст 1,4 миллиона рублей на мониторинг этноконфессиональных отношений

Ленинградский областной комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям (МСУ) выделяет 1,4 миллиона рублей на мониторинг.

Открытый конкурс на научное и методическое обеспечение мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в Ленинградской области объявлен по заказу комитета по МСУ 14 апреля. Деньги — 1,4 миллиона рублей - выделяет бюджет региона.

Судя по документации закупки, исполнитель обязан провести исследования по ряду тем. Например, проанализировать "состояние и динамику межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленобласти, провести мониторинг и анализ деятельности национальных и религиозных объединений, "этнокультурного развития народов региона и реализации этнокультурных потребностей населения". И так далее.

Исследования должны проходить во всех 17-и районах Ленобласти и завершиться до 1 декабря."