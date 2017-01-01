Обсуждение темы:

«В Ленобласти нашли 76-летнего мужчину с простреленной шеей»

Лечение по-Путински.Это вам не Израиль,Димон неспроста говорил:"Денег нет но вы держитесь,здоровья вам"-на здравоохранение денег нет. Кто богат-пусть лечится в Израиле, а бедняку-пуля.Всё мучений меньше.