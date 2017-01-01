Засмотревшиеся на ДТП с отбойником водители устроили пробку на КАД в Петербурге (фото)

Обсуждение темы: «Засмотревшиеся на ДТП с отбойником водители устроили пробку на КАД в Петербурге (фото)» koschke 17.04 12:12 [ + 2 – ]

Дураки и дороги.

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