Даже стрельба по колесам не помогла полиции задержать водителя, пытавшего сбить инспектора ДПС

Шофер ушел от преследования, бросил машину и скрылся.

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Обсуждение темы:

«Даже стрельба по колесам не помогла полиции задержать водителя, пытавшего сбить инспектора ДПС»

монк-аль-ахри 17.04 13:31 [ + 11 – ]

ищите...лопухи сраные. это вам не студентов у гостинки гонять.

dexter 17.04 13:44 [ + 1 – ]

Не туда стреляли..

МИФОДИЙ 17.04 13:47 [ + 1 – ]

да пистолет давно уже придумали колёса отрывает вместе с тупой башкой

МИФОДИЙ 17.04 14:04 [ + -1 – ]

ДПС гарпуны надо выдать

МИФОДИЙ 17.04 14:06 [ + 1 – ]

если бы я не попал по колёсам был выгнан из тира

МИФОДИЙ 17.04 14:36 [ + 2 – ]

сказали иди бы иди от сюда пьный чёрт стреляй

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:00 [ + 5 – ]

Низкий профессионализм работников ГИБДД. И догнать не могут, и пристрелить не умеют.

МИФОДИЙ 17.04 16:08 [ + 1 – ]

ну видимо рука дрожит у меня такое бывает

МИФОДИЙ 17.04 16:10 [ + 1 – ]

когда этот закон отменят с 11 продавать