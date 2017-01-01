В Купчино в пасхальную ночь неизвестные порезали двух кавказцев

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«В Купчино в пасхальную ночь неизвестные порезали двух кавказцев»

Неzнайка. 17.04 11:56 [ + 24 – ]

Скольких порезали эти выродки не сосчитать...Как то не жалко мне этих терпил...

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 17.04 12:00 [ + 19 – ]

СПАСИБО тем, кто наказал аульных мака! Нечего приезжать к нам, за мёдом! Потому, как есть и злые пчёлы в Культурной Столице! Не приезжайте - целей будете!

МИФОДИЙ 17.04 12:16 [ + 5 – ]

в Купчино вечно чудеса то скелеты в кустах и холодильниках

монк-аль-ахри 17.04 13:32 [ + 4 – ]

нормальное языческое жертвоприношение.

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:04 [ + -9 – ]

В пасхальную ночь люди говеют, настраиваются на мирный лад и благодушие, а в этом случае такая жестокость и кровожадность.

НЕСТОР 17.04 16:40 [ + 10 – ]

В пасхальную ночь черножопые должны сидеть по домам.