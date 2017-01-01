В Сосновом Бору 18-летний парень соблазнил 14-летнюю школьницу

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«В Сосновом Бору 18-летний парень соблазнил 14-летнюю школьницу»

ДeдЗахаp 17.04 11:28 [ + 14 – ]

Мать обратилась в органы! Надо было уделять внимание воспитанию дочери, а не по органам бегать! Сейчас в числе 14 ти летних, полно таких, что сами сооблазнят! Не говорю про всех. Но при едристах мораль и устои резко пошатнулись. Не как в СССР, когда девушки ценили свою честь и достоинство!

Неzнайка. 17.04 11:47 [ + 10 – ]

Тут то Захар прав, сейчас на растишках, творожках, и ред булах такие кабылы выростают, что и все 20 можно дать.

Так мамаша наверно такая же, с ранним опытом так сказать...

МИФОДИЙ 17.04 12:19 [ + 4 – ]

Тут Дед Захар прав видимо маме надо было орган

ДeдЗахаp 17.04 12:25 [ + 5 – ]

Мифодий, спасибо за юмор.+

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:16 [ + -4 – ]

Оба еще молодые, неопытные. Конечно, молодому человеку следовало вести себя сдержанно. Наверное, употребили напитки горячительные, вот сознание и заволокло. Что ему теперь будет?