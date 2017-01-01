В Сосновом Бору 18-летний парень соблазнил 14-летнюю школьницу
- Крем от геморроя «Здоров»
- Появилось видео задержания одного из подозреваемых в организации теракта в метро Петербурга
- В Ленобласти нашли 76-летнего мужчину с простреленной шеей
- Открытие в лечении варикоза
- Женщина, споткнувшись о собаку, ударилась глазом о край тумбочки и, не обратившись к врачам, умерла на следующий день
- В Мурино 19-летний парень предложил знакомому совершить самоубийство, но, получив отказ, набросился на него
- В Сланцах 14-летняя девочка на глазах у младшей сестры выпала из окна 6-го этажа
- Спасая сына от "уголовной ответственности", 90-летняя старушка отдала мошеннику 125 тысяч рублей
- Под Гатчиной во время пьяной ссоры мужчина зарезал свою 40-летнюю сожительницу
- В заснеженном Петергофе посреди "апрельской зимы" забили фонтаны (фото, видео)
- Приставы арестовали счета застройщика ЖК "Лондон Парк"
- Синоптики: До конца недели в Петербурге сохранится снежная погода
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Мать обратилась в органы! Надо было уделять внимание воспитанию дочери, а не по органам бегать! Сейчас в числе 14 ти летних, полно таких, что сами сооблазнят! Не говорю про всех. Но при едристах мораль и устои резко пошатнулись. Не как в СССР, когда девушки ценили свою честь и достоинство!
Тут то Захар прав, сейчас на растишках, творожках, и ред булах такие кабылы выростают, что и все 20 можно дать.
Так мамаша наверно такая же, с ранним опытом так сказать...
Оба еще молодые, неопытные. Конечно, молодому человеку следовало вести себя сдержанно. Наверное, употребили напитки горячительные, вот сознание и заволокло. Что ему теперь будет?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
garikgro 11:21, 21 марта
на новости