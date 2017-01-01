21 апреля в ЗакСе начнется рассмотрение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору

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«21 апреля в ЗакСе начнется рассмотрение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору»

ДeдЗахаp 17.04 11:21 [ + 7 – ]

Если Референдум пройдёт честно и без подтасовок? То Музей останется во владение города и всего Народа! Что тут неясного?

монк-аль-ахри 17.04 13:29 [ + 3 – ]

попы сраные честного референдума бздят. но, как говаривал товарищ Сталин: не важно как голосуют. Важно - как считают. Верить жуликам из ЗАКСа у меня нет никаких оснований. Бакинский гастарбайтер с обвислыми усами пустит замполита Макарова, пустит сторонников латентного пидора, а это "счётчики" ещё те! У них в каждом рукаве по пять тузов. И сразу встаёт вопрос: а надо ли честному человеку признавать итоги референдума под патронатом педагостической, пардон, единой, гассии? Думается - нет. Надо готовиться к дальнейшей битве за город. Против сраных попов и оборзевших чиновников.

ё-человек 17.04 14:17 [ + 3 – ]

Надо создавать теневое правительство города, которое сейчас будет разрабатывать программу развития города, а на следующих выборах попробует прийти к власти. Проблема только в том, чтобы создать честный избирком.

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:19 [ + -7 – ]

Поддерживаю идею отказа от референдума и предлагаю безусловно передать Собор под патронаж РПЦ. Музейные экспонаты вынести и передать в музеи по назначению. Одним словом, Богу Богово, кесарю кесарево.

2405 17.04 17:25 [ + 2 – ]

Дятел всегда дятел.А честного референдума как и выборов



у нас нет. Пока у власти едросы их и не будет.

МИФОДИЙ 17.04 18:17 [ + 2 – ]

Дятел точно сексок