21 апреля в ЗакСе начнется рассмотрение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору
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Общество
Если Референдум пройдёт честно и без подтасовок? То Музей останется во владение города и всего Народа! Что тут неясного?
попы сраные честного референдума бздят. но, как говаривал товарищ Сталин: не важно как голосуют. Важно - как считают. Верить жуликам из ЗАКСа у меня нет никаких оснований. Бакинский гастарбайтер с обвислыми усами пустит замполита Макарова, пустит сторонников латентного пидора, а это "счётчики" ещё те! У них в каждом рукаве по пять тузов. И сразу встаёт вопрос: а надо ли честному человеку признавать итоги референдума под патронатом педагостической, пардон, единой, гассии? Думается - нет. Надо готовиться к дальнейшей битве за город. Против сраных попов и оборзевших чиновников.
Надо создавать теневое правительство города, которое сейчас будет разрабатывать программу развития города, а на следующих выборах попробует прийти к власти. Проблема только в том, чтобы создать честный избирком.
Поддерживаю идею отказа от референдума и предлагаю безусловно передать Собор под патронаж РПЦ. Музейные экспонаты вынести и передать в музеи по назначению. Одним словом, Богу Богово, кесарю кесарево.
Дятел всегда дятел.А честного референдума как и выборов
у нас нет. Пока у власти едросы их и не будет.
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garikgro 11:21, 21 марта
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