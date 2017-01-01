Мигрант попал в реанимацию после отравления парацетамолом в Купчино

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Мигрант попал в реанимацию после отравления парацетамолом в Купчино»

ДeдЗахаp 17.04 11:08 [ + 11 – ]

Чтоб сдох мразь ишачье-аульная! Чего спрашивается делать у нас в Ленинграде, всяким обезьянам. Чего вам не живётся в аулах своих!?

Неzнайка. 17.04 11:39 [ + 8 – ]

Расстроился что шавермы не досталось...

арнольд питерский 17.04 12:05 [ + 7 – ]

Скорей всего сдохнет от рук наших лепил

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 17.04 12:09 [ + 8 – ]

Попытка суицида?Так и травился бы в ауле своём, в стойле ишачьем! Чтобы ещё ишак после парацетамола добавил копытом. Чтобы никакая реанимация больше не потребовалась!

Джон Сильвер 17.04 14:51 [ + 4 – ]

Ядреный в Купчино парацетамол))))))

Неzнайка. 17.04 15:01 [ + 6 – ]

Каждому урюку при выходе с пулкова давать по 20 пачек парацетомола.