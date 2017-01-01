Сварщик из Белоруссии гулял по Ленинскому с автоматом Калашникова

Рабочий "Зенит-Арены" заявил, что на такое оружие разрешение не требуется.

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«Сварщик из Белоруссии гулял по Ленинскому с автоматом Калашникова»

ДeдЗахаp 17.04 11:04 [ + 4 – ]

Больше внимания надо обращать едрисьим полицаям на всяких макак аульных, с наркотой в задах! И, как увидят ишачье-аульную харю, сразу шуровать битой в загашнике мракозадого. Чтоб всё зелье высыпалось и не травил людей!

Волк Лисыч 17.04 12:31 [ + 0 – ]

Бульбашик по синьке попутал партизанские леса с нашим городом, но наличие чуркобесов говорит о том, что иметь при себе пускай и хлопушку будет не лишним.

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:11 [ + -6 – ]

Нужно было по нему выстрелить и проверить, насколько оружие выхолощено.