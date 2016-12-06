СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев

Обсуждение темы:

«СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев»

ДeдЗахаp 17.04 11:16 [ + 17 – ]

Салям Алейкум, смотрит в рот путину и как шут гороховй сплясывает. Всё одно, сколько не принесут прибыли туристы - у кризисных всё прахом пойдёт. Потому как скудоумные. Не дал Господь ума едрисне! Это диагноз! Ума нет, а уходить от Народной Кормушки не хотят!

Румянцев Андрей 17.04 11:18 [ + 15 – ]

Не,ну а чо,правильно..мало у нас в городе грязи всяческой,мало взрывов,изнасилований и ограблений..давайте вообще ворота откроем...

Неzнайка. 17.04 11:37 [ + 21 – ]

Совсем ёб..улся что ли? От твоих "туристов" ни вздохнуть, ни пернуть...

арнольд питерский 17.04 12:03 [ + 11 – ]

А по е.лищу он не хочет

koschke 17.04 12:18 [ + 18 – ]

Жоркины гости и без виз сильно загостились

монк-аль-ахри 17.04 13:36 [ + 8 – ]

совсем оху*л придурок усатый. от этих, млять, визитёров, нельзя по улице спокойно пройти, нельзя за детей своих не волноваться, когда они домой одни из школы идут, нельзя в кафе нормально посидеть вечером. А у бизнесменов ещё вагон охренений от этих сраных "друзей",