«СМИ: Полтавченко хочет значительно упростить визовый режим для посещающих Петербург иностранцев»

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Общество
Салям Алейкум, смотрит в рот путину и как шут гороховй сплясывает. Всё одно, сколько не принесут прибыли туристы - у кризисных всё прахом пойдёт. Потому как скудоумные. Не дал Господь ума едрисне! Это диагноз! Ума нет, а уходить от Народной Кормушки не хотят!
Не,ну а чо,правильно..мало у нас в городе грязи всяческой,мало взрывов,изнасилований и ограблений..давайте вообще ворота откроем...
Совсем ёб..улся что ли? От твоих "туристов" ни вздохнуть, ни пернуть...
совсем оху*л придурок усатый. от этих, млять, визитёров, нельзя по улице спокойно пройти, нельзя за детей своих не волноваться, когда они домой одни из школы идут, нельзя в кафе нормально посидеть вечером. А у бизнесменов ещё вагон охренений от этих сраных "друзей",
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garikgro 11:21, 21 марта
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