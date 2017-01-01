Пару отравленных мигрантов нашли в припаркованной на Блюхера "Газели"

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«Пару отравленных мигрантов нашли в припаркованной на Блюхера "Газели"»

Неzнайка. 17.04 10:15 [ + 13 – ]

Съели три шавермы...

ДeдЗахаp 17.04 10:46 [ + 16 – ]

Не ездите к нам аульные макаки! Сама Матушка Земля Русская вас ненавидит!

Жаль что ишака удалось спасти!

koschke 17.04 12:19 [ + 4 – ]

Что ж не написали чем их травят

монк-аль-ахри 17.04 13:40 [ + 9 – ]

черномазые сами себя травят. еду сегодня в троллейбусе 11. сидит киргиз, лет 40. огляделся по сторонам, поелозил, ныряет в левый носок под резинку себе. достал 4 шарика насвая и под язык. привыкли эти макаки аульные на наркоте сидеть - вот и вся причина, того что траванулись.

МИФОДИЙ 17.04 15:09 [ + 0 – ]

кошке их травят палённым кофе

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:09 [ + -7 – ]

Какое преступное равнодушие. Если бы утром вызвали скорую, возможно всех удалось бы спасти.

МИФОДИЙ 17.04 15:24 [ + 3 – ]

Неизвестным веществом сам чуть на Пасху чуть Богу не отдал 40 градусов называется

НЕСТОР 17.04 16:44 [ + 3 – ]

Насрать на них.