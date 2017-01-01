«Пару отравленных мигрантов нашли в припаркованной на Блюхера "Газели"»

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Общество
Не ездите к нам аульные макаки! Сама Матушка Земля Русская вас ненавидит!
Жаль что ишака удалось спасти!
черномазые сами себя травят. еду сегодня в троллейбусе 11. сидит киргиз, лет 40. огляделся по сторонам, поелозил, ныряет в левый носок под резинку себе. достал 4 шарика насвая и под язык. привыкли эти макаки аульные на наркоте сидеть - вот и вся причина, того что траванулись.
Какое преступное равнодушие. Если бы утром вызвали скорую, возможно всех удалось бы спасти.
Неизвестным веществом сам чуть на Пасху чуть Богу не отдал 40 градусов называется
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17:59, 10 апреля
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