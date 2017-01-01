Двое в масках и с пистолетом похитили телефоны из салона связи в Купчино

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти .



В 21.40 двое неизвестных преступников в масках вошли в помещение салона сотовой связи на проспекте Славы, 12-1, где угрожая предметом, похожим на пистолет, 20-летнему продавцу, ногами разбили витрины.



Из витрин злоумышленники совершили хищение мобильных телефонов (количество устанавливается) и с места происшествия скрылись.



Сумма материального ущерба устанавливается.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.



Напомним,

Минувшим вечером в магазине сотовой связи в Купчино неизвестные в масках, угрожая продавцу пистолетом, разбили витрины и похитили гаджеты, сообщили вВ 21.40 двое неизвестных преступников в масках вошли в помещение салона сотовой связи на проспекте Славы, 12-1, где угрожая предметом, похожим на пистолет, 20-летнему продавцу, ногами разбили витрины.Из витрин злоумышленники совершили хищение мобильных телефонов (количество устанавливается) и с места происшествия скрылись.Сумма материального ущерба устанавливается.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.Напомним, на прошлой неделе в Приморском районе Петербурга неизвестный злоумышленник в магазине-скупке напал на женщину-продавца, ударил ее по лицу и отобрал планшетный компьютер.







