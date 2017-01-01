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«Повешенного гастарбайтера нашли в Конюшенном ведомстве»

Тоскливый Дятел Терпило 17.04 15:06 [ + -5 – ]

Очень жаль, совсем еще молодой человек. Приехал с чистыми мыслями заработать. Откуда такая жестокость?