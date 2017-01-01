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Голодный вор с пистолетом похитил три шавермы из кафе на Новочеркасском

09:35
Тэги: продукты, еда, кафе, грабеж, разбой, кража, красногвардейский район
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Тэги: продукты, еда, кафе, грабеж, разбой, кража, красногвардейский район
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забавно мне наблюдать как некоторые блогеры дословно выполняют инструкции ещё КГБ по дискредитации оппонента. Ребята! Я эти приёмы изучал ещё в 1975 году! А вы их всё используете! Для нечекистов: основная задача - переключить внимание с сути сообщения на... в «На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего»
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