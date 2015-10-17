СКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина (фото, видео)

Петербургский СКА накануне одержал решающую победу в финальной серии игры Кубка Гагарина, обыграв на выезде в Магнитогорске местный «Металлург». Матч завершился со светочм 3:5 в пользу «армейцев с Невы».В отличие от предыдущих встреч «Металлург», хот и уступил первый период по броскам со счетом 10:17, начал встречу активно. Хозяева несколько раз побеспокоили Коскинена на первых минутах, армейцы же только затем провели неплохую атаку, однако Кетову и Белову точности не хватило.В середине периода команды снова обменялись моментами – Мозякин, подставлявший клюшку под наброс, угодил в штангу, а с броском Прохоркина верхом справился Кошечкин. Открыть счет смогли все же хозяева: Осала продавил Барабанова на левом краю, бросил в дальний угол, и шайба рикошетом от ловушки Коскинена оказалась в воротах. Ответить в стартовой двадцатиминутке армейцы несмогли, хотя после фола на Кетове и провели две минуты в большинстве, создав несколько очень опасных моментов.После перерыва СКА постепенно стал перехватывать инициативу, усиливая давление на ворота «Металлурга». Активно действовал Ковальчук, опасно бросал Кошечкин, но шайбу довольно неожиданно забросили хозяева. Антипин решился на щелчок со входа в зону, шайба срикошетил от Рыкова и пролетела над плечом Кошечкина.Армейцы сумели ответить сразу тремя шайбами еще до окончания периода. Сперва Дадонов в большинстве проехал всю площадку и выложил отличный пас на Гусева, который попал в самый угол. Затем очень похожую атаку красно-синие провели уже в равных составах, только отдавал передачу Ковальчук, а забивал уже Барабанов. Наконец, третью шайбу в ворота Кошечкина гости забросили в контратаке: Шипачев взял паузу, отдал передачу на Дадонову, который и вывел СКА вперед.Третья двадцатиминутка началась для петербуржцев очень удачно: армейцы выиграли вбрасывание, Херсли завез шайбу в зону, отдал ее Ковальчуку, и капитан красно-синих мощнейшим щелчком поразил дальнюю девятку. Произошло это на девятой секунде периода. Увы, очень быстро магнитогорцы ответили своей шайбой. Косов использовал ошибку армейцев при выходе из зоны, продвинулся по тому же левому краю и отправил шайбу в сетку. После такого начала команды отправились на передышку:Плотников, проводя силовой прием, разбил заградительное стекло, и в игре наступила пятиминутная пауза. После этого пришел черед хозяев поиграть в большинстве: по мнению арбитров, Каблуков нарушил правила на Филиппи, но магнитогорцы численным перевесом не воспользовались. В середине периода Семин, серьезно ударивший клюшкой Зубарева, был удален на две минуты.Много опасных моментов игроки СКА создать не сумели, но в этом отрезке матча важнее было надежно отыграть у своих ворот. За две минуты до сирены Илья Воробьев заменил Кошечкина на шестого полевого игрока, и хозяева имели великолепный момент. Коскинен сумел перевести бросок в штангу, а после тайм-аутов Плотников забросил заключительную шайбу сезона в пустые ворота – 3:5.В Северную столицу победители вернулись в ночь на понедельник. В зале прилета команду встречали жены хоккеистов и член клубного совета директоров Александр Медведев, передает «Фонтанка.ру».Рейс из Магнитогорска приземлился в Пулково в 23.45 дня победной игры, 16 апреля. Кубок к болельщикам, которых собралось не меньше пяти сотен, вынесли капитан СКА Илья Ковальчук и вице-президент клуба Роман Ротенберг.После фотосессии для журналистов хоккеисты покинули территорию аэропорта, а встречавшие болельщики несколько раз прокричали им вслед "СКА – чемпион", затем тоже расселись по организованным клубом автобусам и уехали.Кубок Гагарина – переходящий и вручается победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009. Кубок назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Сделан из серебра 925-й пробы, покрыт позолотой. Масса его составляет почти 27 кг, предположительный объем – 12 литров. За все время существования кубка дважды его обладателями становились четыре команды КХЛ: казанский Ак Барс, магнитогорский "Металлург", московское "Динамо" и вот теперь – петербургский СКА.