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«"Зенит" проиграл "Спартаку" со счетом 2:1 (видео)»

Джон Сильвер 17.04 02:42 [ + 0 – ]

Я ж говорил- пацаны с Амкара, Яковлев и Паршевлюк начали....а сегодня зени пуля в лоб)))))

Проект газСрема терпит поражение)))))