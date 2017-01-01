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«Очевидцы: на Дунайском проспекте подрались два председателя ТСЖ»

видать хлебная должность -- зицпредседатель ТСЖ. А я-то считал, председатели душой радеют за членов ТСЖ, ночей не спят, все думу думают, чтоб им жилось лучше. А тут вона как выходит...

В первую очередь следует выяснить, какую ТСЖ желают видеть квартиросьёмщики? Значит та УК, за которую проголосовали люди и должна вести все дела! Чего здесь неясного? У нас, вообще, какая то власть едро-скудоумная. Умеют лишь кризис, коррупцию и нищету наводить в стране! Да, лгать и обещать!