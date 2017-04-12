«Приставы выселили сауну из дома профессора Преображенского на Моховой»

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Общество
... Представляю картину маслом - Профессор Преображенский и Доктор Борменталь обедают, как вдруг слышат нестройное хоровое пение в караоке пьяных посетителей сауны, визги и наглый хохот проституток ...
... Преображенский (в блестящем исполнении Евгения Евстигнеева): "Зинуш, что это значит???"
Красавица Зина: "Опять общее собрание сделали ..."
Преображенский: "Опять??? Ну теперь, стало быть, пошло ... Пропал дом ... Всё будет как по маслу ... Вначале каждый вечер - пение, потом в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление ... И так далее!"
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17:59, 10 апреля
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Как узнали, что наркотики хранил? Та... в «Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"»