Пьяная ссора двух постояльцев гостиницы на Народной закончилась поножовщиной
18:41
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А нельзя гражданина одной из стран центральной Азии забить камнями за такие действия. в «На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего»
А дальше будет, то что подростки совсем оборзеют и будут ещё изощрённей издеваться над водителями.А надо бы с такими детьми вот так: https://ria.ru/world/20170412/1492119886.html в «Водителя, ударившего ребенка на самокате, арестовали на два месяца (фото)»
Кто эту шваль аульную пустил "поднимать экономику?" Не едрисня ли путинская, лживая и алчная? Или скудоумные не знали, что ждать от макак чурбанских? Весь народ знал! Одни убогие ПЖиВчики ничего не знали и не ведали!?
Как узнали, что наркотики хранил? Та... в «Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"»
Как узнали, что наркотики хранил? Та... в «Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"»
ХЕРомантия какая то... в «Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами»
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