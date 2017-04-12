В Ленобласти мужчина изнасиловал трех внуков своей сожительницы

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти мужчина изнасиловал трех внуков своей сожительницы»

Неzнайка. 14.04 14:05 [ + 3 – ]

Сынок решил конкурента-наследника слить, бредятина полная...

Barabas 14.04 14:34 [ + 0 – ]

скорей всего он их в дымоход отымел)))



Тоскливый Дятел Терпило 14.04 14:58 [ + 2 – ]

Прямо Кинг-Конг какой-то...

legenda.natalya 14.04 15:12 [ + 2 – ]

Дед - гигант. Просто ума палата у наследников писать такие заявления.