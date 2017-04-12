Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами

Специалисты оценивают мощность обезоболочного устройства в 20 граммов в тротиловом эквиваленте.

Специалисты оценивают мощность обезоболочного устройства в 20 граммов в тротиловом эквиваленте.



Как сообщает "Фонтанка.ру", первокурсник химического факультета Технологического университета в четверг, 13 апреля, прогулял занятия. Днем он созвонился с бывшей одноклассницей и предложил встретиться. Девушка удивилась, так как в основном они поддерживали контакты лишь в соцсетях, но увидеться согласилась. Она учится на Васильевском острове, и молодой человек приехал туда ко времени окончания её занятий, затем они погуляли.



Девушка заметила подавленное состояние 17-летнего студента, и сильно удивилась просьбе — подержать у себя его блокнот. В нем были химические формулы и разные мысли, в основном пессимистичные, о жизни.



После встречи со знакомой молодой человек пошел в сторону метро, но завернул на крыльцо библиотеки на проспекте Кима. Там произошел взрыв. Специалисты оценивают мощность обезоболочного устройства в 20 граммов в тротиловом эквиваленте.







В рамках возбужденного уголовного дела рассматриваются две версии произошедшего — самоподрыв и неосторожное обращение с устройством, которое, судя по всему, парень собрал сам.



Отметим, что в квартире во Всеволожске, где студент живет с родителями, взрывотехники не нашли ничего подозрительного. Несмотря на то, что молодой человек любил опыты и не раз побеждал в различных олимпиадах, родители не разрешали ему проводить химические опыты дома.



Сейчас пострадавший находится в ДГБ №1. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Состояние пациента они оценивают как стабильно тяжелое, но не угрожающее жизни, сообщил главврач больницы Автандил Микава.



По его словам, пострадавшего к ним привезли в 19:20 с сочетанной взрывной травмой. В течение пяти часов врачи делали операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена.



По факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ). Правоохранительные органы в ходе расследования обстоятельств взрыва в Петербурге на проспекте Кима , в ходе которого пострадал 17-летний студент-химик, выяснили, что молодой человек делал на Васильевском острове.Как сообщает "Фонтанка.ру", первокурсник химического факультета Технологического университета в четверг, 13 апреля, прогулял занятия. Днем он созвонился с бывшей одноклассницей и предложил встретиться. Девушка удивилась, так как в основном они поддерживали контакты лишь в соцсетях, но увидеться согласилась. Она учится на Васильевском острове, и молодой человек приехал туда ко времени окончания её занятий, затем они погуляли.Девушка заметила подавленное состояние 17-летнего студента, и сильно удивилась просьбе — подержать у себя его блокнот. В нем были химические формулы и разные мысли, в основном пессимистичные, о жизни.После встречи со знакомой молодой человек пошел в сторону метро, но завернул на крыльцо библиотеки на проспекте Кима. Там произошел взрыв. Специалисты оценивают мощность обезоболочного устройства в 20 граммов в тротиловом эквиваленте.В рамках возбужденного уголовного дела рассматриваются две версии произошедшего — самоподрыв и неосторожное обращение с устройством, которое, судя по всему, парень собрал сам.Отметим, что в квартире во Всеволожске, где студент живет с родителями, взрывотехники не нашли ничего подозрительного. Несмотря на то, что молодой человек любил опыты и не раз побеждал в различных олимпиадах, родители не разрешали ему проводить химические опыты дома.Сейчас пострадавший находится в ДГБ №1. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Состояние пациента они оценивают как стабильно тяжелое, но не угрожающее жизни, сообщил главврач больницы Автандил Микава.По его словам, пострадавшего к ним привезли в 19:20 с сочетанной взрывной травмой. В течение пяти часов врачи делали операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена.







Обсуждение темы: «Перед взрывом на крыльце библиотеки студент-химик встретился с бывшей одноклассницей и передал ей блокнот с химическими формулами» Неzнайка. 14.04 14:49 [ + 3 – ]

ХЕРомантия какая то...

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