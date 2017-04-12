На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего

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«На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего»

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 17:44 [ + -4 – ]

А прохожий какой был национальности?

НЕСТОР 14.04 18:02 [ + 4 – ]

А нельзя гражданина одной из стран центральной Азии забить камнями за такие действия.

Инь Порось 14.04 19:17 [ + 1 – ]

... Случайный Прохожий!!! Кончай читать всякую хрень и заниматься хрен знает чем!!!



"БОЕВАЯ МАШИНА" Анатолия Ефимовича Тараса!!! "Библия" и "Священное писание" самообороны!!!!



Не знал, не слышал??? Очень жаль!!! Почитай на досуге!!! Да, да, оно Тебе надо!!!! Ещё не раз пригодится, поверь!!!



P.S.

От одного азиатского ишакоё...а схлопотать люлей???? ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!

Этих трусливых тварей можно и нужно класть в глубокий нокаут с одного удара!!!!!

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 14.04 20:40 [ + 2 – ]

И, сотый раз скажу "Скудоумная и убогая едрисня, для чего нам завозит макак аульных!? Чтобы в бывшем городе Герое Ленинграде - криминал наводить!? Такой была Культурная Столица чистой и красивой! Так ПЖиВчикам всё испоганить неймётся!

capa 14.04 21:13 [ + 1 – ]

неужели у нашего мужика не было сил отпор дать?