«На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего»

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Общество
А нельзя гражданина одной из стран центральной Азии забить камнями за такие действия.
... Случайный Прохожий!!! Кончай читать всякую хрень и заниматься хрен знает чем!!!
"БОЕВАЯ МАШИНА" Анатолия Ефимовича Тараса!!! "Библия" и "Священное писание" самообороны!!!!
Не знал, не слышал??? Очень жаль!!! Почитай на досуге!!! Да, да, оно Тебе надо!!!! Ещё не раз пригодится, поверь!!!
P.S.
От одного азиатского ишакоё...а схлопотать люлей???? ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!
Этих трусливых тварей можно и нужно класть в глубокий нокаут с одного удара!!!!!
И, сотый раз скажу "Скудоумная и убогая едрисня, для чего нам завозит макак аульных!? Чтобы в бывшем городе Герое Ленинграде - криминал наводить!? Такой была Культурная Столица чистой и красивой! Так ПЖиВчикам всё испоганить неймётся!
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garikgro 11:21, 21 марта
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Как узнали, что наркотики хранил? Та... в «Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"»