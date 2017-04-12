Посетитель кафе у парка Победы не согласился со счетом и устроил разборки с пистолетом

А потом получил черепно-мозговую травму. Как утверждают в кафе – "по собственной неосторожности".

А потом получил черепно-мозговую травму. Как утверждают в кафе – "по собственной неосторожности".



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 14 апреля около 1 часа ночи в кафе на Московском проспекте, напротив парка Победы. Один из посетителей не согласился с выставленным ему счетом и отказался его оплачивать.



Разборка с охраной заведения продолжилась на улице. Посетитель произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета, после чего получил травму головы. Как утверждают в кафе – «по собственной неосторожности».



Мужчина госпитализирован в Городскую больницу №26. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. У пострадавшего изъят пистолет.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Посетитель кафе на Московском проспекте отстреливался от охраны. Мужчина не согласился с выставленным ему счетом и отказался платить.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 14 апреля около 1 часа ночи в кафе на Московском проспекте, напротив парка Победы. Один из посетителей не согласился с выставленным ему счетом и отказался его оплачивать.Разборка с охраной заведения продолжилась на улице. Посетитель произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета, после чего получил травму головы. Как утверждают в кафе – «по собственной неосторожности».Мужчина госпитализирован в Городскую больницу №26. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. У пострадавшего изъят пистолет.Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный охранник устроил стрельбу в центре Петербурга.





