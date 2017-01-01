Апрельская метель издевалась над общественным транспортом: сразу три трамвая сошли с рельсов в разных районах города (видео)

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«Апрельская метель издевалась над общественным транспортом: сразу три трамвая сошли с рельсов в разных районах города (видео)»