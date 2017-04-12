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«Роман с 15-летней девочкой закончился для юного петербуржца уголовным делом»

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 13:21 [ + -2 – ]

Несчастные Ромео и Джульетта. Неужели нельзя им помочь: девочку направить на учебу, а молодого человека трудоустроить, чтобы он мог ее содержать.