Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"

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«Полиция задержала кавказца, который в конце марта на парковке у ТРК "Рио" ограбил владелицу "Мерседеса"»

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 14.04 20:11 [ + 3 – ]

Кто эту шваль аульную пустил "поднимать экономику?" Не едрисня ли путинская, лживая и алчная? Или скудоумные не знали, что ждать от макак чурбанских? Весь народ знал! Одни убогие ПЖиВчики ничего не знали и не ведали!?

Как узнали, что наркотики хранил? Тайник битой прощупали? И, оттуда посыпалось зелье?