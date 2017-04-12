Подорвавшийся на Васильевском острове студент-химик утверждает, что нашел СВУ на улице. Подробности

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Обсуждение темы:

«Подорвавшийся на Васильевском острове студент-химик утверждает, что нашел СВУ на улице. Подробности»

Hиф-Hиф 14.04 13:34 [ + 3 – ]

он кого обмануть захотел?

"Химик нашел СВУ."

Я б поверил, если б лирик нашел СВУ.



Hиф-Hиф 14.04 13:38 [ + 3 – ]

только вот зачем с этой хней нужно было идти в библиотеку?



Его предшественники пользовали СВУ, скажем, на Екатерининском канале.

Barabas 14.04 14:43 [ + 0 – ]

он запихивал ее себе в пердачелло)

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 15:00 [ + -1 – ]

Чем он теперь ложку будет держать?