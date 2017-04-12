Три пассажирки попали в больницу после ДТП с маршрутками на Дунайском (фото)

Один из водителей поторопился и не рассчитал скорость.

Один из водителей поторопился и не рассчитал скорость.





Фото: "ВКонтакте"



ДТП произошло в 8:55 у дома 28, корпус 2, по Дунайскому проспекту. По предварительной версии, 30-летний водитель маршрутки «ПАЗ», выбрав неправильную скорость движения и не учтя дорожные условия, совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора микроавтобусом «Форд Крафтер» под управлением 44-летнего мужчины.





Фото: "ВКонтакте"



От удара «Крафтер» наехал на стоящий перед ним «КИА Спортейдж» с 44-летней женщиной за рулём.





Фото: "ВКонтакте"



Травмы получили три женщины: две пассажирки микроавтобуса, 20-летняя и 54-летняя, а также 24-летняя пассажирка «ПАЗа». Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.



Напомним,

Три человека пострадали в результате утренней аварии в Московском районе, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.Фото:ДТП произошло в 8:55 у дома 28, корпус 2, по Дунайскому проспекту. По предварительной версии, 30-летний водитель маршрутки «ПАЗ», выбрав неправильную скорость движения и не учтя дорожные условия, совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора микроавтобусом «Форд Крафтер» под управлением 44-летнего мужчины.Фото:От удара «Крафтер» наехал на стоящий перед ним «КИА Спортейдж» с 44-летней женщиной за рулём.Фото:Травмы получили три женщины: две пассажирки микроавтобуса, 20-летняя и 54-летняя, а также 24-летняя пассажирка «ПАЗа». Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.Обстоятельства ДТП устанавливаются.Напомним, снегопад, обрушившийся на Петербург накануне, спровоцировал в Северной столице сотни ДТП.







Обсуждение темы: «Три пассажирки попали в больницу после ДТП с маршрутками на Дунайском (фото)» махоня 14.04 13:03 [ + 1 – ]

Поделом. Нечего ездить на аульных.

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