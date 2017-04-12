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«Гражданина Таджикистана с поддельным киргизским паспортом поймали в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 15:03 [ + -3 – ]

Таджик, с паспортом киргиза, который к тому же этнический узбек. Опорочил честное имя таджиков, которые никогда не опустятся до лжи и подделки документов.