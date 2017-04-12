На Народного Ополчения злоумышленники под видом замены окон взяли у 86-летней старушки задаток и больше на связь не выходили

Потерпевшая обратилась в полицию.

Потерпевшая обратилась в полицию.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 13 апреля в полицию поступило заявление от 86-летней петербурженки. Пожилая женщина пояснила, что к ней в квартиру на проспекте Народного Ополчения днем 4 апреля пришел неизвестный молодой человек, представился сотрудником фирмы по замене окон и предложил установить новые окна.



Хозяйка квартиры согласилась на предложенные услуги и впоследствии передала 5 тысяч рублей его напарнику, который замерил окно, заполнил бланки и товарный чек. Товарный чек передали клиентке.



Мужчины пояснили, что окно будет готово 18 апреля, но 10 апреля необходимо будет заплатить остаток. Однако за оставшимися деньгами никто не пришел. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Красносельском районе Петербурга неизвестные злоумышленники, представившиеся сотрудниками фирмы по замене окон, якобы за свои услуги забрали предоплату у пенсионерки, но более на связь не выходили.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 13 апреля в полицию поступило заявление от 86-летней петербурженки. Пожилая женщина пояснила, что к ней в квартиру на проспекте Народного Ополчения днем 4 апреля пришел неизвестный молодой человек, представился сотрудником фирмы по замене окон и предложил установить новые окна.Хозяйка квартиры согласилась на предложенные услуги и впоследствии передала 5 тысяч рублей его напарнику, который замерил окно, заполнил бланки и товарный чек. Товарный чек передали клиентке.Мужчины пояснили, что окно будет готово 18 апреля, но 10 апреля необходимо будет заплатить остаток. Однако за оставшимися деньгами никто не пришел. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что престарелый житель Каменногорска остался без 100 тысяч после визита "соцработников".





