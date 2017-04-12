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В Петербурге доверчивая пенсионерка отдала мошеннику все сбережения, чтобы спасти сына от последствий мнимого ДТП

16:43
Тэги: мошенничество, деньги, приморский район, дтп, авто
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Тэги: мошенничество, деньги, приморский район, дтп, авто
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А нельзя гражданина одной из стран центральной Азии забить камнями за такие действия. в «На Седова мигрант из Центральной Азии напал на случайного прохожего»
А дальше будет, то что подростки совсем оборзеют и будут ещё изощрённей издеваться над водителями.А надо бы с такими детьми вот так: https://ria.ru/world/20170412/1492119886.html в «Водителя, ударившего ребенка на самокате, арестовали на два месяца (фото)»
Кто эту шваль аульную пустил "поднимать экономику?" Не едрисня ли путинская, лживая и алчная? Или скудоумные не знали, что ждать от макак чурбанских? Весь народ знал! Одни убогие ПЖиВчики ничего не знали и не ведали!?
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