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«Микроавтобус со строителями трассы М-11 разбился под Любанью о КамАЗ - в больнице 15 человек»

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 11:36 [ + 0 – ]

Не понимаю, как можно доверять жизнь людей водителю, у которого нет прав и очевидно и опыта вождения микроавтобусом. Налицо пренебрежение к судьбам и безопасности мигрантов.