Из-за неисправного состава четыре станции оранжевой ветки метро закрывали на вход и выход (фото)

переход между станциями "Достоевская" и "Владимирская"



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4182473

переход между станциями "Достоевская" и "Владимирская"



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4182473

Также был не доступен переход между станциями "Достоевская" и "Владимирская".