По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)

Также появилось видео последних секунд перед взрывом на Кима.

Обсуждение темы:

«По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбудили уголовное дело (видео)»

МИФОДИЙ 14.04 09:26 [ + 1 – ]

по видео я не чего не понял паренёк ускорился и рванул к библиотеке

Тоскливый Дятел Терпило 14.04 09:54 [ + -2 – ]

Справедливое возмездие. Паренек либо дебил, который к 17 годам не понял, что посторонние предметы на улице поднимать нельзя, либо незадачливый подрывник, у которого руки не из того места росли.